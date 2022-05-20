中華電信由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」於5月14日晚間約8點51分，在距淡水機房端約112公里附近海域疑似遭外籍船隻損害發生斷纜障礙案，經中華電信連日來搶修，已於今(20)日14:30完成，台馬通信服務恢復正常。

中華電信表示，海纜障礙期間當地語音及重要民生電路因有微波系統備援不受影響，但對其他受影響客戶也深表歉意，後續關懷措施也將儘速依服務契約相關規定辦理。