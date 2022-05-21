根據日媒報導，日本內閣官房長官松野博一表示，下月將鬆綁邊境，有8成國家入境免隔離，但新冠疫情陽性率較高的國家仍需維持檢疫和隔離措施，詳細國家名單和規定預計下周公布。另外日本自6月起也將讓單日外國人入境人數從現行1萬人上調至2萬。

日本將依據各國疫情發展情況以及入境日本時的檢疫陽性比例，分為三大組，陽性率最低的國家為藍組，此類國家旅客不論是否接種疫苗都不需檢疫、隔離或自主管理。其次是黃組，旅客入境需篩檢且居家隔離3天，但若接種3劑疫苗則可以免除。

最後是紅組，所有旅客入境檢疫並在指定地點隔離3天，若接種3劑疫苗可以居家隔離。松野博一表示，三組名單涵蓋全球8成的國家，自估算的名單中，最輕的類組包括英、美等100多國，中度的也約100多國，最重的名單僅有四國。

另外日本當局已經決定逐步開放觀光，自6月起外國人每天入境上限從1萬人上調至2萬。而不管哪一個類組的國家，入境日本還是需要提供出國前的陰性證明。