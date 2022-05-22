影音串流平台Netflix日前宣傳韓劇《還有明天》時做了「永遠買不到快篩」的迷因梗圖，諷刺快篩試劑難買，卻遭網友出征灌爆臉書而緊急刪文，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金看了表示，「難道Netflix小編不在台灣？開罰300萬就笑不出來了吧？」

Netflix臉書在20日PO出一段迷因梗圖，將抱著小孩奔跑的男人標註「早上7點開始排隊的人」，小孩是「快篩試劑」，而後面眼巴巴望著的一群小孩則是「永遠買不到快篩的我」，最後PO文還寫下一句，「風吹日曬還是買不到」，諷刺台灣瘋搶快篩試劑的亂象，而該文遭到網友出征，集體喊退訂，連醫師陳志金也發文酸道「防疫是嚴肅的，要KUSO就要有冒著公關危機的心理準備，甚至還會被冠上『造謠』之名，開罰300萬就笑不出來了吧？」

陳志金表示，現在便利商店到處都可以買到快篩試劑，就算是堅持要買實聯制的排隊人潮也比較消退了，「還在用這個梗，時差有點大喔！難道小編不在台灣？」更指出網路上似乎已經出現Netflix退訂潮。

對此，網友紛紛留言：「我去藥局買根本沒排到隊」、「今晚，我要來退訂Netflix然後加訂Disney+」、「希望政府硬起來開罰300萬啊」、「梗Lag了，不知影片能準時上架嗎？」泌尿科醫師高銘鴻也留言，「Netflix小編是用撥接嗎？超商的快篩現在多到滿出來啊」。