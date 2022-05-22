據報導，澳洲聯邦大選結果底定，工黨領袖艾班尼斯將成為新任總理，這是工黨時隔9年再次執政。艾班尼斯在發表當選感言時表示，現任總理莫里森「非常親切地祝我好運」，「我因此感謝他，並祝他一切順利。」

對此時常評論時事的精神科名醫潘建志認為，莫里森政府是因防疫不利而丟失政權，他表示「關係到每個人每個家庭的防疫成效，才是選戰勝負最大因素」，更指出台灣的疫情政情走向「有點像澳洲」。

潘建志今（22日）在臉書發文，直言繼韓國變天後，澳洲總理莫里森大選也輸了，韓國差距很小，莫里森可是大敗，他指出自己分析過澳洲的防疫，莫里森民調狂跌，「是在Omicron海嘯來臨時，一反之前的嚴密防守，無視學者示警，轉性抓狂式的大喊共存開放，和韓國有像」。

潘建志指出，韓國澳洲兩個防疫資優生，Omicron 只一波，死亡人數就比之前兩年所有變種的總和還高，輕症比率低，但染疫人數高太多，結果還是重創，「如此簡單的數學就是教不懂」，而韓國和澳洲，疫苗覆蓋率都比台灣高，「兩國學歐美趕時髦急著共存放飛，經濟還沒起飛，政權先飛走了」。

潘建志表示，莫里森在選舉大打反中牌，宣傳投給工黨就是投給習近平，「但是沒用，民調下去後就拉不起來，我看台灣的疫情政情走向有點像澳洲，忠言逆耳啊」，他更直言，執政黨防疫政策大意不得，選舉造勢影響不大，抗中保台口號也不見得永遠有用，「關係到每個人每個家庭的防疫成效，才是決定選戰勝負的最大因素」。