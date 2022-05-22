北京昨（21日）再公布4項措施，進一步從嚴從緊加強社會面疫情防控，相關措施主要包括全面落實重點區域居家辦公要求、堅持非必要不聚集、降低人員流動性以及加強社區（村）和公共場所防疫管理。相關措施暫定實施時間為5月22日至5月28日，並將根據疫情形勢動態調整。

北京市政府新聞發言人徐和建說明，相關措施主要包括：

一是全面落實重點區域居家辦公要求。在朝陽區、豐台區、房山區、順義區基礎上，海澱區實行居家辦公，其他區進一步降低到崗率，減少人員流動。確需到崗的，持48小時內核酸檢測陰性證明，實行家庭單位「點對點」閉環管理。

二是堅持非必要不聚集。朝陽區、海澱區、豐台區、房山區、順義區除保障基本生活需求的超市、菜店、餐飲機構（只提供外賣服務）、醫療機構、藥店等正常營業外，區域內所有室內文化娛樂和體育健身場所、線下培訓機構以及購物商場（超市、餐飲機構、食品店除外）暫停營業。

三是降低人員流動性。朝陽區、海澱區、豐台區、房山區、順義區繼續執行現行公交地鐵運營調整措施，其他區新增的封控區、管控區內的公交線路甩站或停運，地鐵網站封站，計程車限制區域運營。全市等級景區景點暫停開放，各類公園按照30％限流開放。

四是加強社區（村）和公共場所防疫管理。嚴格落實人員、車輛出入管理和測溫掃碼、查驗48小時內核酸檢測陰性證明等措施。各類單位、大院按照上述政策執行。全市居民減少外出，落實不紮堆、不聚集、加強個人防護等防疫要求。