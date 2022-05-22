北韓中央通信社（KCNA）今天報導，境內近10天來單日新增發燒病例首度降到20萬人以下；並說這是當局採取措施控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之後的「正面走勢」。

北韓12日首度證實爆出COVID-19疫情，引發各界擔憂，這個人口2500萬的國家缺乏疫苗、醫療設備不足，且可能爆發糧食危機。北韓拒絕多數外援，關閉邊界，也不准發布獨立證實的資訊。

專家表示，北韓缺乏檢測設備，一直未證實共有多少人確診COVID-19；衛生當局改以具發燒症狀人數來通報，想要評估北韓這波疫情規模相形困難。

北韓官媒中央通信社今天報導，境內新增18萬6090人出現發燒症狀、1人死亡。累計260萬病例中，有逾200萬人康復、67人不治。

北韓中央通信社說，目前境內疫情呈顯正面走勢，在穩定控制與管理後，已從開始的快速成長走向緩和；各地通報康復人數每天都在增加。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110522