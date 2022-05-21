桃園市長鄭文燦說明疫情，桃園市21日新增10453名本土案例，與昨天相比下降10.53％。鄭文燦也提到，目前居家照護者6萬9519人，19210人隔離。桃園市醫院、診所採檢站外，還有12個社區採檢站，9個有設長幼綠色通道。

鄭文燦表示，將密切觀察長者部分占比略有提高，65歲以上長者屬於比較脆弱的族群，因此醫師投藥時機也要把握好，會充分供應抗病毒藥物。目前居家隔離19210人，居家照護總案件累計14萬8769人，已有65％完成線上視訊診療。目前還在居家照護6萬9519人，

提到學校遠距教學部分，鄭文燦說，桃園市高中、國中、國小，公立幼兒園，23至29日暫停實體課程，實施遠距，家長沒有能力在家、，學校、幼兒園也會開照顧專班，弱勢家庭也會提供營養午餐、待用券。遠距教學也延續到畢業典禮前一天，其中遇到返校日或相關活動，可以權宜處理。各項仍有安排到校接種疫苗仍可以返校。

至於21日登場的會考，鄭文燦說，有400多位確診同學無法如期應試，會另外安排考試時間。另各個考場都有備用試場，考試也沒有開放陪考，改由各學校組織服務隊服務。鄭文燦也祝福，希望考生都能有最好的成績，也能夠圓夢。

因桃園21日疫苗持續接種，他說，共25接種站，65歲以上民眾不分年紀，都有桃園好米、700元禮券。這輪打完，會請衛生局評估，未來讓民眾打的到，也提高保護力的政策。