本土疫情持續緊張，不少人開車排隊篩檢。（張鎧乙攝）

新冠肺炎疫情延燒，國內今日新增8萬4639例新增病例，比昨日少了1000人，其中8萬4587例本土、52例境外，另增59死，死亡數追平有史以來單日新高。

今日新增的本土個案，以新北市2萬3346例，台北市1萬590例，桃園市1萬453例居多，其餘縣市依序為台中市7989例，高雄市7646例，台南市4609例，彰化縣2808例，新竹縣2472例，屏東縣2265例，宜蘭縣2019例，基隆市1757例，苗栗縣1601例，新竹市1575例，花蓮縣1219例，雲林縣1128例，南投縣924例，嘉義縣780例，台東縣576例，嘉義市505例，澎湖縣184例，金門縣135例，連江縣6例。

至於今日新增的52例境外移入個案中，感染國家均調查中，入境日介於今年5月19日至5月20日。與此同時，國內今新增223例中重症個案，其中153例中症、70例重症、59例死亡。死亡個案56人有癌症等重大疾病或慢性病、29人沒打疫苗、34人年過80歲。

截至目前，國內共累計124萬897例確診、1343例死亡。今年以來，國內共累積112萬9202例本土個案，其中112萬6718例輕症及無症狀（99.78％）、中症1867人（0.17％）、重症617人（0.05％），其中490人死亡，致死率為萬分之4.3。