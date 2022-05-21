台北市長柯文哲日前喊話快篩陽視同確診，指揮中心也逐步放寬，擬將「快篩陽視同確診」擴大到偏鄉。對此，柯文哲今表示，「這是不得不然」，重申快篩陽有93％PCR陽，陳時中後面那排，都同一批老師教的，怎麼醫術變得不一樣？

柯文哲上午參加動物之家中繼園區開幕記者會，對於「快篩陽視同確診」議題，他表示，北市在第一線，他本來就是醫生來從政，「兩個領域我非常清楚，這是不得不然」。

他舉例，在醫學不是診斷百分之百確定才可以開刀，要最適當的開刀時機，要是X光一看，肚子裡面有空氣，就可以打開肚子了，裡面腸胃道破掉，不管大腸破、小腸破都是要開刀，若去做電腦斷層出來，病人都死掉了。

柯文哲認為，PCR確認當然最好，如果病人很少，現在做幾個鐘頭出來，而慢幾個鐘頭就算了，問題是8萬人的時候不可能嘛，就拖好幾天，做不到就是做不到。

柯文哲強調，快篩陽有93％就是PCR陽，「就差不多了嘛」，不是全部檢查做完才可以開刀，這是醫學常識。

他說，「我每次最不高興就是，陳時中後面那排，當年都我的同事，奇怪，都同一批老師教的，怎麼會醫術都變得不一樣，我都無法理解。」