台灣民意基金會董事長游盈隆昨指出，台灣民選總統任期到第6年都會出事，陳水扁執政遇到紅衫軍、馬英九則有太陽花學運，最後都導致執政黨大敗，而今年的疫情，也讓蔡英文陷入6年魔咒。行政院長蘇貞昌回應，台灣經濟創下10年來最佳、還債達歷史新高，是蔡總統領導國家方向正確，未來會繼續為民眾創造更大福利。

蘇貞昌表示，在蔡總統6年領導下，我國興利除弊，對於困擾全世界的疫情，台灣在防疫工作上不斷得到全世界肯定，還在防疫期間，經濟創下10年新高，同時還債也是歷史新高。此外，蔡的福利做得最到位，將民眾從小顧到老，過去沒辦過的托嬰補貼大力加碼，同時幾10年做不到的班班有冷氣，讓學生從中小學就能吹冷氣。

行政院政委鄧振中與美國貿易代表戴琪昨在「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，在印太經濟架構（IPEF）宣布前會面，被外界解讀是象徵台灣可望納入首輪名單。蘇貞昌說，台灣經濟成就跟許多國家外貿互利互惠，越來越多國家希望台灣能加入各種經貿國際組織，政府也往這方面努力，希望從各方面外貿上，與互動往來國家有最好的架構，同時有機會參加各種互利互惠的國際經貿組織。

今年台灣仍沒有收到世界衛生大會（WHA）的邀請，前總統馬英九稱自己任內年年收到WHA邀請，台灣想要參加只能透過兩岸協商。蘇貞昌強調，疫情不分國界肆虐全球，台灣防疫經驗可以做全世界最好的貢獻，卻因為中國政治干擾，不讓台灣參加，越來越多國家清楚表態希望台灣參與，政府也往這方面努力，希望早日參加WHO，為世界做貢獻，也是讓台灣被看見。