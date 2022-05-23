人民幣中間價今（23日）報6.6756，上調731點，升幅創2005年7月22日以來最大 。上一交易日中間價報6.7487，在岸人民幣上一交易日收報6.6740。
受美元指數止升影響，人民幣匯率反彈。5月20日5年期貸款市場利率（LPR）調降15bp後，滬深港通資金大規模北上，在案人民幣收於6.70下方。
美元指數上周從接近105的水準回檔103，這是近8周以來美元首次單周回落。如果本周繼續走低並跌破103一帶的支撐，那麼技術面可能會支援美元在短期內進一步下行。
人民幣中間價今（23日）報6.6756，上調731點，升幅創2005年7月22日以來最大 。上一交易日中間價報6.7487，在岸人民幣上一交易日收報6.6740。
受美元指數止升影響，人民幣匯率反彈。5月20日5年期貸款市場利率（LPR）調降15bp後，滬深港通資金大規模北上，在案人民幣收於6.70下方。
美元指數上周從接近105的水準回檔103，這是近8周以來美元首次單周回落。如果本周繼續走低並跌破103一帶的支撐，那麼技術面可能會支援美元在短期內進一步下行。
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