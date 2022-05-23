新加坡總理李顯龍日前指出，中國經濟在全球經濟的佔比已增加，若不和中國發展貿易，不僅會付出很大代價，還會製造更多摩擦。他同時強調「必須保持平衡」，並表明新加坡會加入印太經濟框架。

新加坡《聯合早報》報導，李顯龍本月接受《日本經濟新聞》專訪時作出上述表示。根據李顯龍新聞秘書提供的文字實錄，李顯龍在專訪中有相當篇幅是就中國參與亞太事務、美日在亞太的角色、印太經濟框架等課題闡述看法。

李顯龍表示，機會和市場都在中國，各國不能不和中國做生意，並且歡迎來自中國的投資。他同時表明，許多亞洲國家也希望加強與世界各地，包括與歐盟和美國，以及非洲、拉丁美洲等新興市場的聯繫。他說：「我們必須在世界各地尋找機遇，也必須保持平衡。」

李顯龍說明，隨著中國經濟佔全球經濟比重增加，與中國有更多貿易往來「是正常」的，「假如你說雖然中國佔很大一部分，但我不想和他們進行貿易，那你不僅要付很大的代價，還會製造更多摩擦，並減少維護和平的機會。」

李顯龍還提到，中國一直有計劃地參與亞太地區事務，提出了「一帶一路」倡議，現在也有「全球發展倡議」，新加坡支持這些倡議，也是「全球發展倡議之友小組」的成員。「全球發展倡議之友小組」由中國在聯合國發起成立，剛於5月9日在紐約聯合國總部舉行了高級別視訊會議，有60多個國家的代表參加了會議。

在評價中國對地區事務的參與時，李顯龍說：「我們認為這有積極意義，因為一個繁榮發展、參與區域事務的中國，遠比一個我行我素，不與區域其他國家好好融合、協調，並遵守同樣規則的中國來得強。如果中國失敗、貧窮和動盪，也會給亞太地區帶來很多的困難。」

談到美日能在亞太地區扮演什麼角色，以讓本區域達到更好的平衡，李顯龍指出，日本是僅次於中國以外的亞洲最大經濟體，新加坡希望與日本有更多經貿往來，以維持平衡、保持韌性，不會過度依賴任何一方。「我們能夠共榮發展、獲益於相互依存的關係，而這也會促使大家共同維護區域的和平、穩定與安全。」

★李顯龍：IPEF不能完全取代TPP

至於美國，李顯龍提到，美國曾在歐巴馬總統執政期間積極推進《跨太平洋夥伴協定》（TPP），但因政治原因最終無法加入。在日本主導下，其他成員在2018年達成《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。受國內政治牽制，美國不太可能重返CPTPP，但美國總統拜登去年10月提出印太經濟框架（IPEF）構想，並將在本週訪日期間，宣布正式啟動IPEF。

李顯龍認為，IPEF不能完全取代TPP，但它是一個具有前瞻性的議程，「它給了我們一個寶貴的信號，也就是拜登政府明白在亞洲展開經濟外交的重要性。」

李顯龍表明，新加坡對IPEF持積極態度，雖然相關細節還未談妥，但大方向已定，新加坡會加入其中，並設法制定一些實質和互惠互利的倡議。新加坡有興趣討論數位經濟、綠色經濟合作、可持續能源、可持續金融和碳交易的規則。

他說：「我們看到了達成協議的機會，希望能展開討論。」

★李顯龍：中國大陸和台灣加入CPTPP決定權不在新加坡

新加坡是今年的CPTPP輪值主席，中國大陸和台灣去年都先後提出申請加入這項協定。

被問及新加坡要如何處理時，李顯龍表明，雖然新加坡是輪值主席，但決定權不在新加坡手上。他說，CPTPP是個開放的組織，達到CPTPP高標準的經濟體都能加入，而成員需通過協商做出一致決定。輪值主席會徵詢和聽取各個成員的意見。

李顯龍預計，諮詢過程需要一段時間，個別成員會有各自的觀點，也可能會先和提出申請者分別討論，才向輪值主席表明立場。成員在做決定時會考量貿易和投資等經濟效益，也會從戰略和更宏觀的角度思考這件事。

李顯龍也重申，新加坡歡迎中國大陸加入CPTPP，但中國大陸得達到標準。他說，這是必須詳細探討的問題，最後的決定還取決於成員達成的共識，而大家很可能會有不同的意見。