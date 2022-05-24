中國人民銀行網站24日消息，為貫徹落實中共中央、大陸國務院決策部署，中國人民銀行、銀保監會23日召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，分析研究信貸形勢，部署推進當前和下一階段信貸工作。指今年以來，精準發力、靠前發力，及時推出並有序實施一系列金融政策舉措，支持統籌疫情防控和經濟社會發展。各金融機構主動作為，第一季貨幣信貸保持平穩增長，有力支持了今年經濟金融平穩開局。強調金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高品質發展。

人行行長、國務院金融委辦公室主任易綱，人行副行長潘功勝、銀保監會副主席周亮出席，人行副行長劉國強主持。24家主要金融機構及人行、銀保監會相關部門和分支機搆主要負責人與會。

會議指出，受國內外超預期因素影響，近期經濟新的下行壓力進一步加大。金融系統要進一步提高政治站位，增強大局意識和責任意識，齊心協力，將中共中央、大陸國務院的決策部署落實到位，加大實體經濟支援力度，全力以赴穩住經濟基本盤。

國家開發銀行、政策性銀行要充分發揮補短板、跨周期調節的作用，大型國有商業銀行要主動發力、多作貢獻，股份制銀行要充分挖掘潛力，大型城商行要發揮區位優勢，共同加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。

各主要金融機構要切實承擔主體責任，調動行內各方面力量，高效對接有效信貸需求，強化政策傳導。

會議強調，金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高品質發展。

要聚焦重點區域、重點領域和重點行業，圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度。

要落實政策要求，保持房地產信貸平穩增長，支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息。

要加快已授信貸款的放款進度。要堅持市場化原則，平衡好信貸適度增長和防範金融風險之間的關係，提升金融支持實體經濟的可持續性。