第75屆「世界衛生大會」(WHA) 於日內瓦時間22日開議，會中否決我友邦所提，將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案納入大會議程。對此，總統蔡英文今(24日）表示，很遺憾，台灣有豐富的醫療人才和技術及防疫經驗，絕對有能力為全球的防疫體現做出貢獻。她強調，WHA的做法，不會動搖台灣參與國際社會的決心。

WHA會議首兩日的總務委員會及全會，討論是否將我國友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案納入大會議程，聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯等4個我國友邦，分別在總務委員會及全會為我方推案，並與中方進行2對2辯論。

中國大陸及其盟友古巴與巴基斯坦代表重申「一中原則」，並曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵。友邦代表反駁，該決議僅處理「中國代表權問題」，並未授權中國在聯合國體系代表台灣，台灣以觀察員身分參與WHA是一個衛生議題，也與政治無涉。不過WHA最終仍決定不將該提案列入議程。

對於台灣再次被排除於世界衛生大會之外，蔡英文24日在訪視台北榮總時致詞表示，很遺憾，台灣有豐富的醫療人才和技術及防疫經驗，絕對有能力為全球的防疫體現做出貢獻。她強調，WHA的做法，不會動搖台灣參與國際社會的決心。