受到通膨高漲拖累需求影響，美國5月綜合採購經理人指數（PMI）跌至四個月低點但維持擴張步伐。至於歐元區5月PMI跌至兩個月低點亦維持擴張，主因在於服務業展現韌性。

金融數據供應商標普全球（S＆P Global）24日公布，美國5月綜合PMI初值由4月的56跌至53.8，創下四個月新低，但依然高於榮枯線50。其中，服務業PMI由55.6跌至53.5，改寫四個月低點；製造業PMI由59.2跌至57.5，創三個月新低。

美國5月商業擴張力道放緩，服務與製造業都受通膨升溫拖累，導致消費者需求成長減弱與成本壓力攀升。

標普亦公布，歐元區5月綜合PMI初值由4月的55.8跌至54.9，雖創下兩個月低點，但此為連續第15個月維持擴張，原因在於服務業展現韌性，抵銷製造業低迷表現。

其中，服務業PMI由57.7下滑至56.3，創兩個月低點。製造業PMI由55.5降至54.4，寫下18個月最低。