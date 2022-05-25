大陸前財政部副部長朱光耀今（25日）在一場論壇上表示，當前，中國人均GDP為12438美元，而世界銀行的高收入國家人均GDP標準為12695美元，也就是說，中國與世界銀行的高收入國家標準相差只有257美元。他說，如果今年順利實現5.5％左右的經濟增長，中國無疑將要跨入高收入國家的行列。

朱光耀今在「應變局開新局，高品質促發展——2022新京智庫春季峰會」上以「穩字當頭 穩中求進，努力完成2022年經濟社會發展目標」為主題發表演講。在演講中，朱光耀認為，實現全年經濟社會發展預期目標，要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，要發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用，全面加強基礎設施建設。

對於當前世界經濟，朱光耀表示，世界經濟面臨著空前嚴峻的挑戰，國際貨幣基金組織（IMF）今年以來已經連續兩次下調2022年全球經濟增長預測。今年1月，IMF將此前預測的2022年世界經濟增長由4.9％的預測值下調到4.4％，4月又再一次下調預測值至3.6％。

在這樣的背景下，怎麼看待當前的中國經濟就顯得尤為重要。對此，朱光耀表示，中國在經濟總規模快速發展的同時，人均GDP同發達國家相比仍有很大的差距。3、4月以來，一些地方的疫情反覆，對經濟生產產生負面的影響。需求收縮、供給衝擊、預期減弱的挑戰繼續存在，要客觀直面挑戰。

他指出，中國在對外開放方面確實在不斷向前發展。2021年中國的貿易總額是6.051兆美元，占全球貿易總規模的13.5％。中國是全球第一貿易大國，是全球120多個國家的第一大貿易國。「這些數據充分反映了中國經濟的潛力大、韌性強、迴旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變。」