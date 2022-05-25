系微今日表示，為高通(Qualcomm)最新款驍龍(Snapdragon)運算平台提供關鍵整合服務解決方案，其中包括應用於高階裝置的「Snapdragon 8cx Gen 3」與入門級PC的「Snapdragon 7c+ Gen3」。

系微在協助一線PC品牌大廠成功推出多款採用驍龍(Snapdragon)運算平台的創新Windows PC設計方面擁有豐富經驗。系微的韌體解決方案為客戶提供多項關鍵功能與整合服務，包括協助這些突破性ARM產品導入傳統x86生產製造流程、支援作業系統載入前的網路連線機制、運用平台的內建安全性功能、導入完整的Setup Utility、為周邊裝置開發彈性的初始化程序，以及為外部元件之間的溝通提供客製化BIOS介面。

高通最新款驍龍(Snapdragon)運算平台主要是為高階到入門級PC的下一世代蜂巢式連網筆電所設計，以滿足當今消費者、高階商務用戶、學生與教育工作者所需效率及常時連網需求。Snapdragon 8cx Gen 3擁有業界領先的即時反應性能、閃電般快速的5G與Wi-Fi 6E連網能力、全新AI加速體驗、增強的相機與音訊功能以及企業級安全防護技術等等。Snapdragon 7c+ Gen 3為平價兼創新入門級裝置提供前所未有的5G連網與AI能力。這些運算平台將協助用戶更有效率地實現通訊、即時運算及常時連網的最佳使用體驗。