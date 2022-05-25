大陸股市上揚，上證指數25日收升近1.2％，重返3,100點。兩市成交合計縮減逾兩成至人民幣（下同）7,622億元。

上證指數開盤後走穩，受全國穩住經濟大盤電視電話會議下午將召開的消息刺激，大市午後升幅顯著擴大，以接近全日高位收市，收報3,107點，升36點或1.19％，成交3,423.22億元。

深成指最多跌56點或0.51％，低見11,009點後有承接走高，以接近全日高位收市，收市報11,143點，升77點或0.7％，成交4,198.3億元。

滬深300指數報3,983點，升24點或0.61％；創業板指數報2,325點，升7點或0.32％。

各類股接近全線走揚，電力股漲逾4％；石油股漲逾3％；煤炭股升逾2％；房地產、化工、鋼鐵、水泥股升逾1％；有色金屬、金融股走穩。

財新網報導，大陸國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施兩天後，今日下午，全國穩住經濟大盤電視電話會議將召開，敦促各地狠抓落實，抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策，或為重點。