積極轉型、多角化發展，中保科（9917）副董事長林建涵25日指出，未來5年，將強化智慧城市營運動能，至2025年，營占比將從2021年的21％躍升至35％，取代系統保全，成為集團最大事業部。

在多角化經營上，林建涵指出，擴大餐飲事業版圖是未來方向之一。到2025年，餐飲事業營占會由2021年的3％，提升到2025年增加2倍、達到9％。中保科今年累計1-4月合併營收49.88億元，年成長5.88％。

中保科已在雙北、桃園及高雄持續佈局智慧城市，加上科學園區部分也不斷更新規劃，未來會有更多城市開始規劃。林建涵指出，在智慧城市，集團提供一條龍的規劃設計整合，能加快案場效率，像是協助建商規劃智慧建築、防災安全設備等相關需求大增長，這也讓2021年新建築營業收入佔比增加，比前年成長超過10％。

大型場域安全管理、建構智慧交通、智慧防災解決方案，將會是中保科強化智慧城市的新趨勢。

近幾年中保科集團積極朝「全方位生活服務」多角化經營，餐飲就是重要的一環；中保科指出，看好餐飲市場前景，正擴大餐飲事業版圖，目前除了復興空廚、棧直火烤等門市通路，更陸續併購肉大人、永潤食品，強化代工產品、即食商品的製造及銷售能量，並代理新加坡餐飲品牌「The Soup Spoon匙碗湯」。

日前斥資5.2億元取得老牌食品廠永潤食品公司97.84％股權，就是要擴大原本復興空廚的餐飲布局。

在取得永潤食品股權後，將利用永潤食品在鮮食、低溫冷凍等技術與人力，結合集團內相關餐飲事業，在餐食及烘焙糕點的優勢及中保無限＋物聯網系統，以平行整合模式，建構更充實的生活服務平台。

林建涵指出，中保科原本計畫5月底第二空廚完工，將產線移轉，但受到疫情波及，將延後至6月底移轉完成達到100%產能。