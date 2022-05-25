聯準會（Fed）6月將啟動縮表，紐約聯準銀行周二發表報告指出，未來三年估計總共將縮表2.5兆美元。紐約聯準銀行同時警告，若殖利率上揚過快，Fed明年可能會出現3,000億美元的帳面持債虧損。

疫情爆發後為了刺激經濟，Fed實施購買公債與房屋抵押貸款證券(MAS)的量化寬鬆措施，資產負債表膨脹至近9兆美元。鑒於經濟復甦、通膨飆漲，Fed今年啟動升息循環，並決定6月開始縮表。紐約聯準銀行發布報告指出，2025年中時Fed的資產負債表估計將剩約5.9兆美元，3年總共縮表約2.5兆美元，平均每月縮減800億美元。報告認為，考量維持適當的儲備水位，Fed在2025年中就會停止縮表。

縮減的標的以公債為主，紐約聯準銀行預估，Fed目前MAS持有水位約2.7兆美元，到2025年持有部位料將與該水位差不多，2030年時MAS的部位也仍有約1兆美元。

報告同時警告在利率上揚之際進行縮表的風險。Fed拉升短期市場利率的其中一項工具是調高付給銀行提存在Fed的存款準備金利率，此一升息工具將會增加Fed的支出。此外，Fed進行縮表代表持有的公債與MAS減少，意即可收取的債券利息收入縮水。

Fed龐大的資產部位甚至可能出現帳面虧損。紐約聯準銀行表示，根據3月的訪調，市場預估2024年底聯邦基金利率將升抵2.625％，之後估計將回落至2.25％。

報告指出，隨著殖利率上揚，代表債券價格下跌，Fed明年時持債部位可能出現3,000億美元的帳面虧損，若聯邦基金利率較3月訪調高出1個百分點，Fed帳面未實現虧損金額可能擴大至8,000億美元。

前Fed官員、現為銀行政策研究所首席經濟學家尼爾森（Bill Nelson）上個月指出，Fed今年第一季帳面已出現約5,000億美元的未實現虧損。