國際金融協會（IIF）周三宣布，考量俄羅斯入侵烏克蘭、中國的防疫封控和美國收緊貨幣政策造成的經濟衝擊，將2022年全球GDP成長預測大砍一半至2.3%。該機構亦預期流入新興市場的資本將較去年大減42%。

根據IIF最新發布的經濟預測報告，該全球金融服務業協會認為在實質增長料將低迷不振的情況下，經濟衰退風險已經升高。

IIF經濟學家在報告中指出，經濟普遍疲弱，幾乎沒有犯錯的餘地，全球衰退風險升高。在這種情況下，我們預期流入新興市場的非居民資金將顯著放緩。

IIF將全球國內生產毛額（GDP）成長預測從4.6%大幅下修至2.3%，其中所謂的G3（美國、歐元區和日本）今年GDP成長率預估為1.9%。

此外，IIF將中國今年GDP成長預測從5.1%下修至3.5%，稱中國的Omicron疫情比該協會所預期的更具破壞力，將使經濟增長和資本流動受到重創。

歐元區今年成長預測之前已經從3%下修至1%，主要受到俄羅斯入侵烏克蘭影響。值得注意的是，因為從2021年到今年統計上的滯後效應達1.9個百分點，因此這是一個預估下半年GDP將下滑的衰退預測。

報告指出，受惠於大宗商品價格高漲，拉丁美洲今年GDP成長率可望略高於2%，而中東和北非石油出口國今年的經濟增長將具有一定程度的韌性。

該報告亦警告糧食短缺已成為全球經濟面臨的風險。俄羅斯和印度的農產品出口禁令，以及烏克蘭農產品播種和收成中斷，使全球糧食安全面臨巨大風險，尤其是中東和非洲可能受到最大的衝擊。

而亞洲國家因以米飯做為主食，俄烏戰爭導致食品價格大漲給該地區造成的衝擊將相對較小。近年來米價相對低迷，總體上受全球食品通膨的影響較小。

報告指出，今年流入新興市場的資本料將「顯著」放緩，非居民資金流入估將從去年的1.68兆美元下滑至9720億美元。若不計入中國，這個數字將從去年的1兆美元下滑至6450億美元。