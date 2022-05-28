Q:今年以來，全球經濟局勢嚴峻，台股自高點18619跌落後，不少投資朋友住套房，過去隨便買隨便賺的榮景已不復存在，每每想等到反彈時出，卻又一次次失望，如果手中持股被套牢了，該怎麼辦？

A:近期收到不少投資朋友問，股票被套該怎麼辦？在交易市場中，越多人失望，行情總在絕處逢生，目前台股位階已經來到2021年五月十二日關鍵起漲位置附近，日線也在測試下降切線，如果這邊蓄積一些能量，未來有機會大反彈，投資人不妨趁此減倉。

套牢股票是否割肉？必須回到投資本質來看，無論是何種工具，最後依據只會分為兩類，一是賺現金流，二是賺差價，前者重點放在長期看好的公司，每年都能夠領取配股配息，是存股概念，而因為是長期投資，價格漲跌並不是首要考量，殖利率及每年配息穩定度才是重點，因此，即使股價下跌投資人也不須太擔心。

但如果是後者，買進股票是要賺差價，那麼股價高低即是勝負關鍵，多數市場輸家在股價下跌時不願意停損，一直抱到回本，或許在五年後價格回來了，看似沒有輸，但事實上如果把隱含成本算進去，這筆資金在這五年中是不是能夠有更良好運用？停損後再低接股票，中間差價空間是否更大？

調倉上，最簡單的方式是以個股股價與大盤相比，進而得出一個客觀強弱依據，舉例來說，大盤目前沒有跌破去年五月十二日關鍵價低點，而個股卻率先跌破，表示個股弱於大盤，接下來大盤漲個股不一定會漲，而大盤跌，個股會跌更多，這類股票應該要優先處理，汰弱留強。

未來如果大盤破下降切線，反彈都是減碼好時機，萬一不幸跌破去年五月十二日低點，投資人也要設好最後停損底線，交易能賺錢從來都不是每次看對，而是當行情發生變化時，如何滾動式應對。

本文作者:理周教育學苑．方鈞

(本文摘自《理財周刊1135期》)