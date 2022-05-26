美國四大指數全面收高，帶動台股今天開高，不過，整體量能僅有2000億元上下，加上重量級電子股台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)盤中翻黑，指數一度跌破16100點，形成狹幅震盪格局。

分析師指出，目前大盤大型股作為撐盤作用，中小型股擁有題材演出，尤其又以傳產股為主，航運股即將進入旺季，塞港、罷工等因素加持，短期間表現相對有撐；整理已久的汽車零組件族群，在匯率、出貨增加及大陸提階段性減徵部分乘用車購置稅，有望拉動汽車零售額，有利汽車零組件發展，成為近期盤面指標。

分析師認為，國際股市依舊動盪，央行3月升息效應延續，民眾偏向將活儲轉入定儲，且證券劃撥存款減少4月也月減945億元至3兆46億元，創近12年最大減幅，顯示投資人退場觀望，大盤量能持續在低檔，整體資金面均向負面，假使大盤量能若無法持續緩步增溫，台股動能不足下，月線反壓仍重，大盤歷經一段區間震盪後，就要觀察是否會進一步下探可能。