製鎖大廠台灣福興(9924)在兩岸皆有生產基地，每年可生產高達5,000萬組門鎖，今年營運最大的挑戰，主要仍是匯率以及大宗金屬價格兩項變數。然而，中國大陸因應新冠疫情控制而實施封控政策，以及俄烏戰爭兩項因素，對於供應鏈也產生一定程度干擾，必須持續觀察並調整因應措施，將干擾影響降至最低。整體來看，若匯率及大宗金屬價格能夠穩定，今年營運應可審慎樂觀看待。

台灣福興去年受到新台幣升值，以及大宗金屬材料價格大幅上漲的雙重不利影響，全年毛利率僅有17%，今年第一季更下跌至14%，顯示對公司營運衝擊相當大。董事長林瑞章於會中表示，公司先前已陸續向客戶反映調漲售價，加上近期金屬價格逐漸回穩，美金匯率亦因美國聯準會展開升息循環而逐步走揚，公司營運可望逐漸回穩。

福興發言人李國偉表示，110年合併營收再創新高來到96.8億之水準，年增達7%，顯示市場需求依然穩健成長；而北美地區建築及修繕市場景氣相對穩健，則為主要成長動能來源。依公司年報資訊揭露，北美市場的出貨比重已成長至將近7成，為最大市場。

福興股東會通過配發現金股利2.4元，配發率近7成，換算殖利率5.8%，繼續維持高殖利率的表現。