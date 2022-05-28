華春瑩連發11條推特點對點回應布林肯涉中政策講話。（華春瑩推特截圖）

澎湃新聞28日報導，美國國務卿布林肯26日發表對中政策演講。中國外交部部長助理、發言人華春瑩27日晚在她個人社交平台推特上11連發，對布林肯講話內容「點對點」回擊。華春瑩在第一條推文中表示，讀了布林肯關於中國的最新演講。這番講話聽起來更像是針對中國發起全面戰略競爭或戰爭的宣言。華春瑩寫道：「這些戰爭——許多是非法戰爭——已經在伊拉克、敘利亞、阿富汗造成數十萬人死亡、數千萬人流離失所和極度饑餓……實際上，美國沒有參與戰爭的時間只有16年。」

在提到人權問題時，華春瑩說，美國聲稱將保護個人和主權國家的權利。不過僅在過去十年，美國就侵入並操縱了超過20個國家的政權更迭。槍支暴力犯罪在美每年造成大約4.5萬美國人死亡。華春瑩反問道，如果這個政府不能保護自己的人民，那麼它又如何保護其他國家的人民？

在回應布林肯聲稱「美不尋求阻止中國扮演大國角色」時，華春瑩反問，若果真如此，那美國為什麼要在中國周邊區域加強「五眼聯盟」的勢力，四處兜售美日印澳「四方安全對話」（QUAD），拼湊美英澳「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）？為何美國不停止干涉中國內部事務？

在回應布林肯聲稱「美不尋求阻止中國發展經濟，增進其人民利益」時，華春瑩反問，如果真是這樣，為何美國還未取消對華關稅？為何仍然極盡所能地打壓中國高科技企業？為何如此迫不及待地試圖在全球供應鏈中取代中國？為何要散佈諸如「安全威脅」「強迫勞動」等謊言，剝奪中國人民或中國企業的正當發展權利？

在談到台灣問題時，華春瑩強調，一個中國原則只有一個正確版本，即世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是美國政府在1979年簽署的《中美建交公報》中承認的，並得到了美國歷屆政府的遵守，是中國與包括美國在內的181個國家建立外交關係的政治前提。

此外，華春瑩還在中美經貿、中國共產黨領導等話題對布林肯言論進行了回應。華春瑩最後指出，布林肯國務卿說「美國願意同中國開展建設性接觸，中美可以和平共處」，這些話已經聽過很多遍，中國正隨時準備著和美國朝著合作共贏的方向努力。事實勝於雄辯，對於布林肯在演講中的這些承諾，將拭目以待。