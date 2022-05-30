豐興今(5/30)日開出本周盤價，國內鋼筋、廢鋼及型鋼全面續平，其中型鋼為連續第3周平盤，鋼筋持穩於每噸23300元，廢鋼持穩於每噸13000元。
據業者表示，越南進入雨季，料對鋼筋需求下降，以及亞洲將步入限電生產，恐致廢鋼需求下滑等利空因素，不過中國刺激政策，為鋼市帶來利多消息，多空拉鋸下，難有明顯趨勢。
國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼反彈10美元，至每公噸478美元，美國貨櫃廢鋼報價止跌，持平每公噸435美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸134.65元，轉跌1.1%。(商品行情網)
豐興今(5/30)日開出本周盤價，國內鋼筋、廢鋼及型鋼全面續平，其中型鋼為連續第3周平盤，鋼筋持穩於每噸23300元，廢鋼持穩於每噸13000元。
據業者表示，越南進入雨季，料對鋼筋需求下降，以及亞洲將步入限電生產，恐致廢鋼需求下滑等利空因素，不過中國刺激政策，為鋼市帶來利多消息，多空拉鋸下，難有明顯趨勢。
國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼反彈10美元，至每公噸478美元，美國貨櫃廢鋼報價止跌，持平每公噸435美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸134.65元，轉跌1.1%。(商品行情網)
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