國內疫情正值高峰，包括每日新增病例、中重症及死亡人數均在創新高的情形下，疫情中心指揮官陳時中卻逆向宣布，國內邊境管制措施下個月將鬆綁。陳時中所持的理由是目前國內的染疫風險與國外相當，但問題是，國內正值疫情高峰，尤其中重症人數還在上升，醫療量能已是吃緊，放寬邊境管制措施，境外確診人數即會增多，勢必對國人就醫造成排擠，指揮中心應在國內疫情趨緩時再考慮邊境鬆綁，不能為了指揮官要去選舉，就想草草開放邊境。

近來國內本土確診人數單日動輒8、9萬例，相較之下境外移入僅在數十例之譜，主要因為國內對高風險地區採落地採檢，入境者檢疫採「7+7」，即前7天為居家檢疫、後7天採自主健康管理，也因為這樣的邊境管制，使得境外移入病例能獲得一定程度的控制，在國內本土病例延燒之際，不會自顧不暇。

國內單日本土病例不斷創高，中、重症也不斷增加，對醫療量能的負荷自是不在話下，指揮中心也為此不斷調整拉高收治住院條件，就是為了空出醫療量能給最需要的人，指揮中心在國內疫情尚在高峰時就放寬邊境管制措施，一旦境外移入病例增多，勢必會排擠到國人的醫療資源使用，等同拿石頭砸腳，甚至可能因而導致死亡人數又再增加。

指揮官陳時中認為目前國內的染疫風險與國外相當，問題是，國外已走過疫情高峰，正在往下走，但台灣不同，現在正值高峰，兩造狀況無法相比，此時放寬邊境管制措施，只會更雪上加霜，即便指揮中心預測下個月國內疫情會趨緩，但疫情時刻在變化，不到當頭是沒有人可以確知的。

值得注意的是，疫苗覆蓋率也是放寬邊境管制措施的後盾之一，目前國人第三劑疫苗覆蓋率僅65％，尚有努力的空間，指揮中心應待國內疫情趨緩及第三劑疫苗覆蓋率再提升的前提下，再考慮放寬邊境管制措施，而不是為了個人選舉或是營造國內疫情已經下來的假象。

（作者為前彰化醫師公會理事長）

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