據主計總處4月份人力資源調查發現，相較3月而言，4月共短少2萬5000名就業者，其中主要減少為批發及零售業及製造業，分別減少9000人及8000人，學者認為，批發及零售業就業人數減少反映為本土疫情爆發，而製造業則是受到美國通膨加劇、我國4月份出口金額較去年同期下滑5.5％，預估要待疫情趨緩及美國通膨緩解後我國勞動市場才會平穩。

中國文化大學勞工暨人力資源學系教授李健鴻表示，隨著美國消費者物價指數接連飆高，民眾消費減少，導致我國製造業出口受影響，預估5月會更嚴重，但中長期仍是正向樂觀，預計8月或9月待美國通膨好轉就可恢復。

李健鴻說，但與此同時，我國本土疫情持續延燒、影響服務業甚劇，我國畢業生有74％投入服務業，疫情仍會對畢業生有影響，但隨著政府邁向「共存」，推估今年仍會衝擊就業，但衝擊相較往年會較小；他也提及，如日本、韓國等國鬆綁邊境後，再爆發下一波疫情，指揮中心近日表示已在研擬開放邊境政策，如果疫情再爆發，恐怕又會影響服務業。

為了穩定勞工就業，勞動部繼續針對無薪假（減班休息）勞工推動「安心就業計畫」、「充電再出發計畫」外，並持續辧理「安心即時上工」計畫，提供勞工工作機會。

勞動部勞動力發展署創新中心主任游明鑫表示，配合特別條例延長至明年6月30日，安心即時上工計劃也會順延一年，也會鼓勵安心即時上工的勞工至一般職場工作，因此目前每月80小時、每名勞工上限的960小時並未研議要放寬。