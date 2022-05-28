400餘名外包的抽水站人員明年起不再適用責任制！勞動部曾在2002年時開放「各縣、市抽水站操作人員」適用勞基法84-1（責任制），並在2006年時納入勞務委外承攬的勞工，但在近日又公告為保障勞工，明年起委外承攬或派遣的工作人員不再適用此責任制。

依勞基法規定，適用責任制的勞工要經當地主管機關核備後才能實施，據勞動部統計，全國目前有700餘名抽水站勞工簽署勞基法84-1條，其中有400餘人為勞務承攬或派遣、僅有300餘人為單位自僱。

如依台北市政府規範，抽水站人員如簽署勞基法84-1，「每日正常工作時間不得超過 10 小時，連同延長工作時間，1 日不得超過 12 小時；每月正常工作時間連同延長工時 不得超過 288 小時。」

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說，2002年時開放抽水站人員適用勞基法84-1，2006年時放寬勞務委外也適用，但經討論後認為應保障勞工，擬廢止2006年函釋，今年與地方政府討論後，部分縣市政府希望有緩衝，因此才會決定從明年1月1日起實施。

外界擔心，如果在如颱風超時工作時，抽水站人員是否就不能工作？王金蓉說，但如果遇到颱風等緊急情況，也可適用勞基法32條或勞基法40條的「天災事變突發狀況」，仍可使勞工出勤，且不受單月加班工時限制，不會遇到颱風但抽水站人員被迫休息等情況。