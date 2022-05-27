高雄市大寮區大寮路今傳出爆炸聲響，許多居民都嚇了一跳。初步了解現場是空壓機管線破裂，造成4人受傷，緊急送到醫院，所幸皆為輕傷沒有生命危險，詳細原因仍待調查釐清，勞工局也已經派檢查員到現場了解狀況。

高雄市大寮區大寮路27日下午15時5分許，傳出有爆炸聲響。初步了解是空壓機管線破裂，造成4名工人受傷，分別緊急送到小港醫院和長庚醫院。其中3人多為臉部、手部等肢體受傷，另外1人則是左耳割傷，所幸4人皆意識清楚，留院觀察中。

但詳細原因仍待調查釐清，勞工局獲報後也已經派檢查員到現場了解狀況。