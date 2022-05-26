宜蘭市昨晚發生機車與汽車碰撞事故，1名23歲江姓男子機車騎士疑似闖紅燈，遭21歲鄺姓男子駕駛自小客車撞飛，江男整個人飛過鄺男車頂，在空中轉數圈後才落地，所幸沒生命危險，江男肋骨、手腳及身體多處受傷，送往陽大醫院救護，鄺男則未受傷，詳細肇事原因釐清中。
宜蘭縣警察局宜蘭分局在昨（25日）晚11時30分獲報，宜蘭市中山路一段與公園路口發生交通事故，經警方到場處理，鄺男駕駛自小客車沿中山路一段往南方向行駛，與沿著公園路東向西行駛的江男機車騎士發生碰撞，雙方經呼氣酒測，酒測值均為0，無酒駕情事。
據了解，當時江男行駛時，交通號誌已變為紅燈數秒，江仍闖越而遭橫向行駛的鄺男撞飛，因天雨路滑，加上江車速快且煞不住而撞上鄺男的車，撞擊力大到江飛過鄺的車頂，在空中轉數圈才落地，導致江肋骨、手腳及身體多處受傷，送往陽大醫院救護，鄺男則未受傷，詳細肇事原因待後續調查釐清。
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