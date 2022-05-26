三民區鐵路媽祖。（柯宗緯翻攝）

林園鳳芸宮媽祖海上巡相結合港灣特色。（柯宗緯翻攝）

順賢宮廟內導覽360度神虎。（柯宗緯翻攝）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」遶境超夯，高雄市觀光局也搶推宗教觀光，搶搭流行的「讓大家很意外的point」創意哏，網羅5大特色天后宮，包括岡山螺絲媽祖、高雄最久的旗津天后宮、三民區鐵路媽祖、饒富宋江陣文化的順賢宮、海上巡境媽祖的鳳芸宮等，揪全台民眾到高雄朝聖。

林宛蓉總質詢時提到，最近白沙屯媽祖帶動熱潮，其實高雄全市約有1780座寺廟，也不乏特色媽祖廟，建議市府針對傳統廟宇「一廟一特色」注入新活力，推動永續廟宇觀光文化。

林宛蓉舉例說，彰化首座玻璃媽祖廟鹿港護聖宮為例，建議經發局、文化局和觀光局加強推動岡山壽天宮螺絲媽祖的特色。同時，也要求市府推動山盟海誓5G二日遊行程，將5G科技融入旗津天后宮的海神文化及內門順賢宮飽攬山河景色及總鋪師美食等，讓宗教文化更具特色。

高雄市長陳其邁回應，高雄擁有多元宗教文化，不僅歷史悠久、廟宇建築之美不輸國外教堂，未來市府將會結合科技融合宗教人文，大力來行銷推廣，鼓勵遊客走訪各區特色媽祖廟，讓身心在疫情之下能有所寄託，順遊周邊景點、美食。

高雄旅遊網精選36條文史宗教旅遊建議遊程，供民眾按圖索驥安排行程。其中，高雄擁有全台獨一無二的螺絲媽祖，就在岡山壽天宮，該座螺絲媽祖是由2.5萬個螺絲墊片及1.3萬個螺帽製作，共使用3.8萬個螺絲扣件，融合岡山在地產業及媽祖信仰。

高雄歷史最悠久有349年的媽祖廟為旗津天后宮，歷經3年整修後已重新開放。觀光局推薦到旗津除走訪最夯的沙灘藍眼淚，及到海產街品嘗美食外，一定要來天后宮感受百年女神魅力，欣賞擁有精美雕刻、剪黏、泥塑、木雕等工藝的宗廟藝術。

位於三民區台灣最小的鐵路媽祖廟「朝元宮」，起源於50多年前，台點員工意外撿到遺落的在火車上的媽祖，從此保佑交通安全；目前因應高雄鐵路地下化，已先將媽祖聖像、舊廟文物暫安置於倉庫改建的臨時行館，鄰近可走訪後驛商圈、中都磚窯廠、愛河之心遊覽，來趟都會之旅。

同樣奉祀媽祖的內門順賢宮，肩負起宋江文化傳承任務，也是市府宋江陣活動共同主辦單位之一，其中神虎彩繪稱為「虎視眈眈」，利用彩繪技法，造成視覺效果的差異，讓信眾抬頭仰視做360度旋轉，神虎雙眼也緊盯視線，活靈活現而逼真。

全台最大規模海上巡境的媽祖婆，就在高雄林園鳳芸宮，由廟方組織船隊進行海上巡香、祈求風調雨順的習俗，2013年登錄為高雄市市定民俗。據說百年前即有奉請媽祖海巡的習俗，當時規模不大僅有幾艘漁船，演變至今成為四年一科海上巡香活動，後來更成為全台聞名的「海巡媽」，成功行銷高雄港灣特色。