新冠疫情全台延燒，為確保第一線消防人員執行防疫勤務，前線防疫物資不致匱乏，由板橋慈惠宮捐贈本局防疫物資一批，給第一線消防人員最強而有力的後盾，並於今(27日)上午在板橋慈惠宮舉辦捐贈典禮，由新北市消防局長黃德清代表受贈。

板橋慈惠宮捐'救災物資，全力支援前線英雄，對抗新冠疫情。(新北市消防局提供)

板橋慈惠宮鑑於消防人員防疫工作辛苦，遂發揚媽祖救苦救難、護佑百姓的精神，捐贈半身隔離衣25,000件及N95口罩25,000個，總計金額為200萬元，供消防人員執行防疫勤務使用，守護消防人員執勤安全。板橋慈惠宮於乾隆15年（1750年）創建，主祀媽祖，信徒稱之為板橋媽。除逢年過節、經典節慶時香火鼎沸之外，於平時各界信徒亦絡繹不絕，是新北市重要的信仰中心。慈惠宮平時熱心於各項公益活動，曾斥資捐贈新北市政府消防局地震體驗車，以利市民更加認識地震災害及應變要領；亦曾為幫助弱勢家庭遠離火災威脅，捐贈10,000顆住宅用火災警報器，以利民眾早期發現火警及逃生保平安；去年疫情來襲時，即時捐贈147萬5千元供本局購買相關防疫物資，今年疫期更加嚴峻之時，再度捐贈防疫物資一批力挺消防，盼能順利防堵疫情。

近日疫情持續高峰，前線消防人員的工作更辛苦，消防局衷心感謝板橋慈惠宮給予第一線消防人員支持與鼓勵，捐贈消防單位所需防疫物資，帶給消防人員勤務上有更完善保障，讓我們一起團結抗疫，才有機會早日回復正常生活。

對抗新冠病毒是場長期戰役，必須有充足的物資補給，才能讓在第一線抗疫的消防人員有足夠能量對抗病毒，同時守住疫情防線與市民健康。