對於今日確診擊死亡雙創新高，指揮中心也被質疑和基層醫護脫節，前民進黨立委郭正亮直言，「我們從來沒有罵醫護人員，大家都認為醫護人員很辛苦，我們是罵指揮中心這些X官！指揮中心跟醫護人員、跟基層狀況完全脫節！」

國內疫情猛爆，最近每日確診數至少在6萬以上，甚至一度逼近10萬，國人恐慌、憤怒已然爆炸，此時，前副總統陳建仁竟在一系列防疫影片中告訴大家「Omicron是致死率很低的病毒」，甚至還自誇說「台灣會再成世界防疫典範。」

另外，今（27）日確診達到9萬4808例，另有47例境外移入個案。於此同時，國內也新增343例中重症個案、126例死亡個案，不論是單日新增、中重症及死亡數都創下新高。

郭正亮27日在中天電視《洪淑芬辣晚報》質疑，陳建仁的資訊落後非常嚴重，可以看一下西方媒體怎麼報導台灣防疫？而且怎會認為陳時中都沒有問題？大家都認為要超前準備的物資，有哪一樣準備好的？包括疫苗為何買這麼慢？陳建仁要不要回答一下？後來快篩也慢！治療用藥也慢！更不要講醫護人力，全部都慢。

郭正亮指出，快篩如果不是痛罵一個月，會解決嗎？就是跟基層完全脫節！大家講醫護人力缺、醫檢人力不足，講多久了？到現在是不是同意「快篩陽視同PCR？」大家講一兩個月了！

郭正亮不滿表示，指揮中心最可怕在這裡，一是說「你們的聲音我都聽到了」，問題是落差很遠，造成不必要的死亡，很多人非常辛苦；另外就是幫自己辯護「醫護人員很辛苦，你們不要去罵醫護人員！」

郭怒稱，「我們從來沒有罵醫護人員，我們是罵指揮中心這些X官！我們哪有罵醫護人員？」「是指揮中心和醫護人員脫節，沒有人在罵醫護人員，大家都認為醫護人員很辛苦，重點是指揮中心跟醫護人員、跟基層狀況完全脫節！」

郭也分析，現在重症死亡率將近8成，中重症也將近2成，所以最重要是輕症盡量給藥，避免變成中重症，應該大量用藥，但現在「給藥率」不到9％。因為權力沒有下放，為何不把權力放出去？基層診所沒有權力給藥，醫師可以看診但不能給藥，因此可能又拖幾天，輕症會變重症。看到問題不解決，因為用藥權就不在手上，就是權力，醫療權的問題。

郭深入分析說，美國和其他亞洲有些國家就是早就三位一體，同一地方可以PCR、看診，可以給藥，死亡才可以降低。