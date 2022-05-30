美國總統拜登近期展開上任以來首度亞洲行，首站造訪南韓，而且第一個參訪地點就是三星晶片廠，財信傳媒董事長謝金河分析指出，美、韓將打造科技同盟，台積電未來可能面臨另外一個「新三星」的競爭。

謝金河在「老謝開講」節目中表示，南韓從文在寅親中路缐移動到尹錫悅的親美路線，美、韓將建構科技同盟，而拜登的亞洲行也釋出以下訊號，就是對大陸的科技戰及金融戰並沒有鬆口，分析在新的地緣政治當中，半導體將成為重中之重的焦點「得晶圓得天下」，未來台積電可能面臨另外一個「新三星」的競爭。

謝金河強調，南韓過去走親中路線，幾大產業包括手機、面板廠、鋼鐵石化都受到衝擊，而南韓本來就以半導體作為強項，如果現在跟美國組聯盟，未來會帶來更大的經濟發展動能，強調如果南韓經濟路線出現改變，台灣應該特別注意。

韓媒東亞日報指出，三星正秘密籌組「夢幻隊」，將在今年7月籌組系統半導體和智慧型手機新部門，新團隊規模約1000人，目標是在2025年讓Galaxy系列搭載新款自製專用晶片，並期望能在推出的自研處理器性能上超越蘋果M1系列晶片的地位。

美股近期強彈，上周五費城半導體指數大漲4%，台積電ADR大漲3.1%，台積電今(30)日台股現貨價盤中大漲11元來到541元，漲幅超過2%。