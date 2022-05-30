恩德科技去年木工機需求殷切，又有處分台中工業區廠房及土地1.92億元挹注，去年EPS達1.14元，創近十年新高，30日股東會通過每股配現金股利0.10元，現金股利配發率8.77％。恩德表示，恩德對今年營運審慎樂觀，後續端視美國升息對全球經濟影響而定。

恩德橫跨木工機及工具機兩領域，去年轉虧為盈，合併營收回升至35.88億元、淨利歸屬母公司2.18億元、EPS攀升至1.14元，股東會承認去年財報及營業報告書，通過每股配發現金股利0.10元，修訂公司章程，修訂取得或處分資產處理程序。並放棄認購未來子公司總格精密增資等議案。

恩德第一季合併營收為8.01億元、營業毛利2.28億元、營業利益0.24億元、認列匯兌收益0.47億元、淨利歸屬母公司0.18億元，EPS從去年同期0.05元增加至0.09元。

恩德表示，恩德目前木工機及工具機在手訂單14億元，訂單能見度看到第四季，今年營運目標是營收及本業獲利追求成長。