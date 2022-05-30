美國聯邦參議員達克沃絲今天晚間率團抵達台灣，展開至6月1日的訪問行程，美國在台協會(AIT)表示，達克沃絲將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

蔡英文總統將在明天上午於總統府接見達克沃絲參議員及訪團，在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌及經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美關係各項重要議題深入交換意見。

AIT表示，達克沃絲參議員此次訪問為其在印太地區訪問的其中一環。達克沃絲將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

達克沃絲為「參院台灣連線」成員，長年堅定力挺台灣，並多次在聯邦參議院推動或連署友台議案。這個月也提出「2022年強化台灣安全法案」，支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。本月中旬，達克沃絲也與其他51名參議員聯名致函拜登總統，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）。