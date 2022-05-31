聯強（2347）總裁杜書伍30日表示，大陸透過新基建大力推動內需市場、扶植國產品牌、而新基建所推動的不是高鐵等基礎建設而是加速數位化，在大陸積極推動數位化帶動下，下半年全球經濟展望不悲觀。

但杜書伍也不誨言，這次的通膨問題可能不容易降下來，他並以三個層面分析這次的全球通膨問題，一是供應鏈間歇性斷鏈造成供給上的通膨，二是物流通膨，貨物的運送成本很高，第三是最近開始的能源通膨，從糧食一直到能源都應聲漲價，而這三個問題又造成薪資成本的通膨，導致企業費用提高，是最令人擔心的議題，因為薪資調升之後就下不來，這次的全球通膨問題也因此可能不容易降下來。

但是杜書伍強調，企業如果能夠透過提高每位員工的人均生產力，就比較不會受到因為薪酬增加而導致企業費用提高，他並舉聯強為例，去年聯強減少人力約4～5％，但因為聯強積極推動數位化，更進一步推升聯強整體營收及獲利成長。