在外資回補台股資金匯入下，今早新台幣匯價盤中再強勁升值逾1角，最高匯價29.04元，相較昨天的最低匯價29.38元，升值更達3.4角。新台幣強升下，台股今早表現則是相對溫吞，電子和金融指數都呈現熄火，僅傳產股的水泥、紡織、塑膠、油電類股還有零星點火。技術線型上，加權指數站上5日、10日及月線之上，但挑戰季線則略顯無力。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，美國聯準會公布5月份FOMC會議紀錄，並未展現更強硬的鷹派，促使美元回跌，同時，外資匯入並擴大買超台股的效應之下，新台幣自上週開始呈現回升，升勢強勁，重返最強亞幣地位，讓台股與台幣呈現股匯雙漲態勢。惟今日多方氣勢未能延續，電子、金融轉弱，此波反彈是否持久，觀察量能變化，若日均量回溫至2500億至3000億元附近，反應交投逐步熱絡，則有助於多方氣勢延續。

台股今早盤面上，權值股台積電(2330)、長榮(2603)壓回，而聯發科(2454)、環球晶(6488)則維持多頭續航。在金融股方面，兩大壽險金控富邦金(2881)和國泰金(2882)則表現優於類股也優於大盤。

國泰投信ETF團隊副總鄭立誠分析，今年台股大盤自1/4高點回吐逾2900點，台灣加權指數含息報酬最深跌幅約-15.5%，而近期台股上檔面臨季線反壓，5月金融類股跌幅較深，主因國際股債市皆表現弱勢，金融股未實現損失擴大，加上外資持續調節與近期防疫保險爭議，使類股出現賣壓，但目前利空皆屬較短期因素，今年進入升息循環，金融股存貸利差有望逐漸擴大，中長線來看仍舊受惠。