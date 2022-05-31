大陸商務部網站31日消息，服貿司相關負責人說明今年1-4月大陸服務貿易發展，繼續平穩增長。服務進出口總額11兆9074.9億元（人民幣，下同），同比增長21.9％；其中服務出口9332.6億元，增長25.1％；進口9742.3億元，增長19.1％。服務出口增幅大於進口6個百分點，帶動服務貿易逆差下降43.1％至409.7億元。

大陸商務部指出，4月當月，中國服務進出口總額4502億元，同比增長10.8％。主要呈現以下特點：

知識密集型服務貿易穩定增長。1-4月，知識密集型服務進出口8009.9億元，增長9.3％。其中，知識密集型服務出口4563.6億元，增長10.4％；出口增長較快的領域是電信、電腦和資訊服務，其他商業服務，分別增長13％、12.4％。知識密集型服務進口3446.3億元，增長8％；進口增長較快的領域是保險服務，增速達91.2％。

旅行服務進出口繼續恢復。1-4月，中國旅行服務進出口2718.3億元，增長9.5％。剔除旅行服務，1-4月中國服務進出口增長24.3％，其中出口增長26.6％，進口增長21.4％；與2019年同期相比，服務進出口增長50.5％，其中出口增長67.6％，進口增長33.4％。