「超橘白」公司負責人蔡佳昱前年在上網募資生產「Meteo流光學習鋼琴」，還找人示範彈鋼琴，向數百人募資2500多萬元，投資者因遲未收貨又不退款，控告蔡佳昱、募資平台徐姓負責人、彈琴的林姓女子3人涉嫌詐欺，台北地檢署調查後認為，蔡雖資金問題，仍出貨1、200架鋼琴，認為罪嫌不足，31日不起訴蔡男3人。

台大電機畢業的蔡男2019年成立「超橘白公司」，2020年在募資平台「嘖嘖」，推出「Meteo流光學習鋼琴」，吸引數百人以1萬4900元到1萬6900元不等價格登記，募資2500多萬元，募資達成率0.87。

2021年網友爆料指遲未收到產品，也找丕到蔡男，超橘白公司登記地址竟是牙醫診所，全台各地的消保官都接獲投訴，甚至報警提告蔡詐欺，案件遍及台北、士林、桃園、新竹等地檢署，其中士檢有100多人提告最多，北檢則有70多人提告，受理52案。

北檢調查時，蔡供稱，因募資金額不夠行銷研發等支出，加上原物料上漲，公司2021年10月因資金問題而資遣員工，沒有詐欺。

北檢依據蔡男提出的單據，認為蔡的確曾和大陸工廠簽約，也曾向大陸、美國申請相關專利，寄貨單顯示曾陸續寄出1、200架流光鋼琴，看不出募資所得遭挪用，蔡詐欺罪嫌不足，今將70多人提告的52案全部不起訴。至於其他地檢署案件仍在偵辦中。