晶睿（3454）首季營運繳出佳績，不僅營收18.7億元、呈年增46％，首季EPS 1.17元大勝去年同期及去年第四季的0.6元及0.82元，展望未來，晶睿總經理廖禎祺在法說會上表示，謹慎看待第二季及下半年，不過相較於去年來說，把握度提高很多。

受惠於品牌及代工兩大事業群訂單成長，以及與母公司台達電合作綜效的顯現，晶睿通訊第1季合併營收為18.69億元，年增45.93％，稅後盈餘為1億元，年增93.45％，每股盈餘為1.17元；累計前四月合併營收25.8億元，亦呈年增47.45％，晶睿表示，首季營收占比仍以代工為多，占65％，品牌則占35％。

廖禎祺表示，目前品牌及代工的訂單在北美都不錯，至於訂單能見度部分，不同屬性的訂單差異很大，有部分訂單的能見度已來到2023年，但也有部分急單浮現，不過總體來說，相較於去年來說，「把握度提高很多」，晶睿會儘速消化手上訂單，以挹注營收。

法人關切以往將台灣安控業打趴的陸廠海康威視去年營運出現成長，會否再度威脅台廠，對此，晶睿品牌事業群執行副總經理顧中威指出，海康威視去年的成長主要是來自於國內市場，北美市場仍受到美國國防授權法案（NDAA）的影響，這反倒成了晶睿的機會，為此，晶睿今年將增加NDAA產品的經濟規模列為品牌事業群的營運重點，另在代工事業群部分，也重申要延伸NDAA效益。

廖禎祺強調，中美貿易戰帶來新的市場機會，晶睿將把握此良機，爭取一線客戶。

看好北美商機，晶睿也在法說會上宣布，今年3月在美國展示AI安防應用──雲端產品VORTEX，將會在今年下半年推出，且首發就選在美國市場。

此外，廖禎祺也在法說會上宣布今年晶睿的四大營運亮點，包括更積極的永續目標、更聰明的解決方案、更全面的資安防護及更領先的品牌形象，期待晶睿營運可以更上一層樓。