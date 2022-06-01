央行將在本月16日召開第二季理監事會，美系外資預估央行仍將延續Q1的步調升息1碼，主要是4月的CPI年增率來到了3.4%，高於央行目標2%的預設值。但本國銀行對於央行Q2升息持較保守的看法，認為升息步調受到本土疫情影響，央行考量經濟成長會放緩步調只升息半碼。

美國東北大學財務金融系教授邱萬鈞指出，由2021年下半年開始，西方與亞洲大型中央銀行之的貨幣政策分歧越發擴大。歐美國家央行升息縮貨幣供給，發展至今，中國和日本央行很難不追隨跟進。主要原因乃自2020年起，全球各國政府為挽救受疫情拖累的經濟，普遍以舉債來支應挽救經濟的大幅開。以中央政府債務占國民生產毛額(GDP)百分比衡量政府財務槓桿，比較2019年到2021年政府財務桿，美國上升24.8%(2021年底為133%），歐元區上升14.1%(2021年底為93%)，英國上升23%(2021年底為109%)、日本上升21%(2021年底為257%，已開發國家榜首)，加拿大上升31%(2021年底為110%)，連中國都增加10%(2021年底為67%），均創歷史新高。

以美國而言，聯邦政府債務餘額截至2021年12月達28兆4000億美元，同時期歐洲聯盟政府負債總額為11兆8000億歐元(約合13兆5000億美元)。破歷史的政府債務，加上烏俄戰爭造成全球糧食以及能源供應的短缺，更遑論俄羅斯聯邦政府的債務違約風險造成全球金融市場的衝擊，各國央行勢必得要思考如何協調政策，否則一旦國際融市場風險失控，造成利率飆漲，加重的利息支出將會把各國政府有限的預算消耗盡，造成更廣泛主權違約風險的大幅上升。

以台灣而言，2021年我國政府財政赤字新臺幣7833億元，創近10年新高，也是小英政府執政以來新高。