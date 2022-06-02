能源價格高漲，及俄烏戰爭引發能源轉型趨勢成形，各國加速應對氣候變遷衝擊，未來主要國家將持續加碼和擴大對綠色能源、運輸、更新及翻修相關基礎建設投資，礎建設因法規性質與通膨連結，加上長約效應創造穩定現金流，面對當前金融市場震盪期，基礎建設基金將提供另類穩健投資選擇。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，第一季末供應鏈瓶頸緩解，但改善速度較許多公司預期慢，讓庫存和通膨擔憂加劇，及大陸封控影響，預期供應鏈問題會再持續一段時間。基礎建設產業歷經這波漲勢後，目前類股評價面不像過去幾年那麼便宜，但也不算昂貴，在某些區域和次產業中，仍可找到不錯的機會，預期在市場波動環境下，基礎建設產業具備獲利能見度高和可預測性高的優勢，未來可望仍有不錯表現。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利指出，在基礎建設支出支持下，產業有很多機會投資在減少碳排放和現代化電網，預料中期內產業將繼續保持溫和獲利增長，估計今年公用事業產業平均獲利及股利，將以年率約5～6％增長，部分成長較快的公司可望實現7～8％。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，利率上升降低投資者對高成長企業的投資意願，但無差異化拋售，並未考慮個別公司堅實的基本面。在經濟仍穩健、薪資成本上揚下，將加大企業提高科技投資，並推動業務流程改造的意願，為數位轉型主題帶來順風，相對看好雲端及軟體即服務（SaaS）的投資機會，因為雲端是所有數位化趨勢的基礎。