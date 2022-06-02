美股5月最後一周在科技股反彈帶領下，截至月底費城半導體指數漲幅超過9％，道瓊及S&P 500指數小漲，美國股票型基金也上演反彈秀，根據Lipper統計，境內外71檔北美股票基金全數上漲，近一周平均漲幅達4.86％，表現相當亮眼。

統計顯示，北美股票基金近一周以M&G北美股息基金單周上漲逾7％居冠，其他如安本標準北美小型公司基金、普徠仕美國大型成長股票基金、摩根史丹利美國優勢基金漲幅也可觀。瀚亞投資表示，美國通膨壓力可望逐步緩解，淡化聯準會一次升息3碼的可能性，連帶解除市場對於經濟衰退的疑慮，市場氛圍逐步好轉，近一周也反映在美股表現。

M&G投資多重資產投資總監Michael Dyer指出，從歷史經驗來看，進入升息階段，美國高股息成長股票表現更值得期待，無論是長期資本利得或年化總報酬，均優於大盤S&P500。具備股利長期成長的公司，在升息期間往往表現更優於股市大盤指數，美國過去十年連續繳出股息成長的企業高達347家，美股企業獲利強勁反映於股價，也能享有股息增長實力。

根據M&G投資統計2015年12月至2018年6月升息循環期間，美國高股息成長股年化總報酬率達46.4％，優於S&P 500指數的43.5％，其次2004年至2006年升息期間，美國高股息股票年化總報酬也超過32％。

瀚亞投資建議，隨美國成長股修正，目前市場風向轉向價值型股，預期高股息成長股未來表現跟著水漲船高，建議挑選美股基金可選擇納入高股息類型。