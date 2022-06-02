「2022兩岸大學傳統文化直播大賽」開始徵稿，主辦單位歡迎兩岸青年朋友，透過直播、熱烈展現非凡的自己。（主辦單位提供）

「2022兩岸大學傳統文化直播大賽」開始徵稿，主辦單位歡迎兩岸青年朋友，透過直播、熱烈展現非凡的自己。（主辦單位提供）

疫情期間在家不無聊，可以玩直播、分享兩岸文化手工藝、生活美食喔！第十屆海青節系列活動「兩岸大學傳統文化直播大賽」即日開始徵稿，主辦單位福建工程學院表示，本次活動通過小紅書、臉書進行直播競賽，歡迎兩岸青年朋友透過直播、熱烈展現非凡的自己。

主辦單位指出，這次活動為時下最夯平台直播活動為競賽方式，期盼吸引兩岸的青年學生在社交平台上體驗分享手工藝、生活美食交流。比賽採用了小紅書以及臉書社交平台，可以用活潑的形態分享在社群，通過展現自我的方式開展競賽。歡迎兩岸青年踴躍報名、積極參加，為自己青春不留白、也了解直播的樂趣與辛苦。

本次大賽主要分為「工藝組」和「美食組」二部分，徵稿時間從即日起至7月20日止，報名可以到官網註冊，第一階段將在6月20日到27日進行比賽，並將精彩直播剪輯上傳官網，再選出40位入圍者，最後於7月4日到11日舉行決賽直播，入圍及獲獎團隊皆有獎金，歡迎兩岸創意青年積極報名參加。

主辦單位表示，本次活動透過網站在台灣及大陸分別徵稿，有意願報名者可以至網站下載簡章，透過網站（http：／／good.dalutone.cn）上傳稿件，以及查詢相關徵稿信息，歡迎青年朋友們熱烈投稿。聯絡人：唐國泰老師，微信：15869040155