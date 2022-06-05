梅雨季以來持續最久的一波滯留鋒即將報到，未來一周全台各地都有降雨機率，中央氣象局表示，周二(7)至周六(11)受梅雨鋒面影響，西半部整天有雨，而根據氣象局統計，今年5月單月累積雨量347.9毫米，位居5月單月史上第6名。

氣象局預報員趙竑受訪表示，今年5月起受梅雨鋒面影響，截至今日梅雨季共8天，和歷年累積雨量比較上，統計區間自1951年至2022年，以全台13氣象站平均來看，今年5月排上單月史上第6名，累積雨量347.9毫米，第一名為1986年的380.4毫米。

由於6月剛開始，加上周二起梅雨鋒面將可能影響台灣長達1周，累積雨量能否再創紀錄？趙竑指出，歷史5月單月第5名為348.2毫米，還得視降雨天數和規模而定，至於12日至14日封面是否持續影響，由於變數仍大，氣象局將持續觀察。

今日天氣部分，由於鋒面仍滯留於華中一帶，台灣位於太平洋高壓西北側，受西南風影響，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；各地高溫32至34度，受背風沉降關係，北部及東半部氣溫會再更高一些，有局部36度以上高溫出現機率。

趙竑表示，明天起鋒面南下接近，屆時台灣附近天氣不穩定，西半部整天有不定時短暫陣雨或雷雨，東半部則以午後陣雨為主；7日至11日鋒面直接南壓到台灣上空，屆時天氣最為不穩定，西半部整天都有大雨，東半部亦有短暫陣雨或雷雨。

10日和11日鋒面稍微北移，雨區以中部以北為主，其他地區局部短暫陣雨為主。