美股道瓊工業指數上周五大跌348點，幾乎把前一交易日漲勢全數吐回，近來全球股市波動劇烈，讓股民心情如洗三溫暖，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，今年以來，「通膨」已成投資市場最大心魔，全球投資人都被這個變數弄得團團轉，再加上俄羅斯入侵烏克蘭帶來不可預知的變數，大家對未來充滿了恐懼，甚至已到狠話盡出的狀態。

謝金河回顧2020年元月武漢封城，當時股市狂跌，IMF經濟學家Gita Gopinath最早跳出來警告全球面臨1929年以來最嚴重的衰退，她預估台灣2020年GDP會出現4%的負成長，最唱衰美國的知名經濟學家Steven Roach也說人類正面臨史上最嚴重的衰退，而這些警告把各國央行嚇出一身冷汗，大量印鈔救市由此而來。

這次什麼樣的示警都來了，謝金河舉例像摩根大通的Jamie Dimon説經濟颶風來襲，高盛集團總裁John Waldron稱全球處於前所未有的複雜及不確定狀況，整個系統可能受到歷來最嚴重的衝擊；另外像是橋水的Darlio Ray則喊科技泡沫已爆破，現在買入仍不安全，Google的CEO及馬斯克最近也都加入示警行列；反觀只有股神巴菲特危機入市，他悶聲買股票，帳上現金部位陡降。

每一次跌勢一定會有一大堆人出來喊話，謝金河比喻股價其實像老人與狗的狗，永遠跑得比主人還快，例如Netflix公布活躍用戶少20萬戶，股價從700.98跌到162.71美元，跌76.79%，另外包括像Meta、SNAP、Papal、Target、Walmart等公司，都是公布業績，股價大跌幾乎腰斬，他直言，每當投資大師或企業CEO出來喊話的時候，股價已經躺在地上了。

謝金河文末強調，每一個人在投資的市場都希望賺得比別人多，這是貪婪的極大化，但是對於不可預測的未來，我們天天都提心吊膽，這是恐懼的極致，這個時候總會有人跳出來心戰喊話，在貪婪與恐懼拔河中，我們必須以最謙卑的態度，努力閱讀、思考，才能克服無知的恐懼，他強調這是投資的最上乘修煉。