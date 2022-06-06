疫情催生零接觸支付商機，全球消費模式轉向，觀察台灣市場，金管會去(2021)年3月即宣布非現金支付3年計畫，訂定2023年年底，台灣非現金支付交易總額要達到新台幣6兆元，預計全球未來3年數位支付金額將逾13兆美元，電子錢包將成為民眾主要支付工具，2026年金流有望翻逾1倍。

國泰投信總經理張雍川表示，這樣龐大的支付金流背後，正衍生出各種擴展商機，像是區塊鏈技術、數位藝術版權保護，以及後端的關鍵軟體與硬體建設，6／20~6／24將推出「國泰全球數位支付服務ETF( 00909)」，是國內率先搶佔「Pay經濟」趨勢潮的ETF，完整涵蓋全球數位支付生態系商機，每股15元即可入手，讓投資人輕鬆跟上數位經濟百兆錢潮。

張雍川認為，數位支付不受時空地域限制，商機龐大，尤其電子支付高度重視交易的透明與安全性，近年來催生區塊鏈技術，更衍生出新型態數位資產，如近期興起的數位藝術版權保護，是未來元宇宙世界中流通的重要資產憑證，其紀錄在區塊鏈上的數位憑證，易驗證交易紀錄，也難被偽造，讓藝術品擁有安全的數位版權保護，也促使近來藝術品猶如浪潮般跨入數位資產領域，如數位藝術家Beeple，甚至連樂壇天王及全球知名品牌企業等，都紛紛加入數位藝術版權熱潮。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠指出，區塊鏈技術打造安全且透明的數位支付環境，是數位支付發展的核心關鍵，根據Reports and Data報告，未來６年全球區塊鏈市場規模年複合成長率將高達64％，同時依據Jefferies投資銀行研調預估，光是其中衍生出的數位藝術版權保護，至2025年，市場規模將翻上2.2倍，達800億美元。而不論是區塊鏈技術或數位藝術版權保護，這些都是交易商機都有數位支付的身影在其中，將能持續活絡數位支付交易熱潮，也讓Pay經濟未來發展更加迷人。

數位經濟商機龐大，但投資人該如何掌握先機？國泰全球數位支付服務ETF(00909)基金經理人游凱卉指出，這檔即將推出的ETF是追蹤「Solactive全球數位支付服務指數」，聚焦3大數位支付生態系，包括數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設。舉凡行動支付、第三方支付，海外盛行的支付模式BNPL(先買後付)都在其中；另外也擴及Web 3.0網路生態圈、去中心化的區塊鏈技術(Blockchain)，支付晶片製造、NFC感應交易等關鍵軟硬體也都有佈局，推出後將是最完整涵蓋全球數位支付生態系的ETF。

觀察全球主要科技股指數表現，以近5年來看，00909追蹤的「Solactive全球數位支付服務指數」含息累積報酬率逾150％，明顯勝過代表美國科技股-那斯達克綜合指數的131％，且期間超額報酬還曾超越1倍，顯示資金在眾多科技領域中，更加著眼於數位經濟及支付服務，未來股市回歸基本面後，股價反彈上衝的強勁動能十分可期。