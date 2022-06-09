台灣永續類基金已連11季淨流入，根據晨星基金統計，台灣永續類基金於第一季淨流入新台幣287億元，使得台灣永續基金之淨資產規模至新台幣1,808億元。

晨星基金表示，台灣永續基金主要是被動型基金淨流入，在第一季被動型永續基金則出現新台幣300億元的資金淨流入，反觀，主動型永續基金則呈現新台幣13億元淨流出，同時，2022年第一季也是在過去一年半以來，永續基金在台灣市場資金流入最多的一季。至於專注於ESG相關資產的被動及主動型基金資產規模接近，皆約新台幣900億元。

在個別基金方面，依晨星基金統計顯示，目前台灣市場最大的永續基金是國泰永續高股息ETF，該基金於2022年第一季淨流入新台幣218億元居冠，資產規模也來到578億元；第一季淨流入第二名是中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF，第三名為安聯台灣智慧基金，第一季分別淨流入78億元、19億元，而後者也是吸引最多資金淨流入的主動型永續基金；第四名是元大台灣ESG及續ETF，第一季淨流入11億元，第五名為鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金， 是2022年第一季新募集的基金，當季底基金規模是9億元。